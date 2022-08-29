Премьер Франции заявила, что экстренно заменить российский газ нечем

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая перед руководителями предприятий страны в понедельник, 29 августа, заявила, что нечем немедленно заменить поставки российского газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления французский премьер сказала: «Мы уже знаем, что этой зимой будем иметь меньше газа, чем в другие годы. Немедленной альтернативы для компенсации сокращения поставок российского газа – нет».

Сообщается, что Элизабет Борн также призвала компании, ассоциации и граждан сплотиться перед лицом предстоящих трудностей, в том числе, в энергоснабжении, предлагая менять способы производства и инвестирования.

«Мы должны внедрять радикальные и инновационные решения и инициировать мощные изменения в нашем способе производства и инвестирования», – заявила премьер-министр Франции, при этом заметив, что к предстоящей зиме хранилища газа в стране на 100% будут заполнены.

Париж, Иван Бабурин

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