Белград планирует закупать энергоносители в Ираке и Венесуэле

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 29 августа, заявил, что страна рассматривает возможности закупки энергоносителей у Ирака и Венесуэлы с целью решения проблем с дефицитом поставок, которые ожидаются в ближайшие месяцы, – сообщает агентство Reuters.



В интервью агентству Вучич сказал: «Мы будем брать иракскую нефть. Я постараюсь договориться и с Венесуэлой. Мы бы брали, откуда угодно. Мы не привередливы. Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году и увеличила количество газа в хранилищах, до самого высокого уровня».

«Сербия нуждается в дополнительных закупках угля для своих тепловых электростанций, которые обеспечивают почти 70% электроэнергии в стране. В этой связи балканская республика рассматривает возможность закупки порядка 2 млн. тонн в Китае и Индонезии», – пишет Reuters.

Следует напомнить, что ранее Александр Вучич говорил о том, что предстоящие восемь месяцев Сербия будет находиться в режиме необъявленного чрезвычайного положения, что ситуация в стране самая тяжелая за 10 лет.

Белград, Иван Бабурин

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