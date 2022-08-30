«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока»

ПАО «Газпром» во вторник, 30 августа, в соответствии с регламентом ЕС о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ) опудликовал данные, согласно которым, поставки газа по «Северному потоку» будут остановлены с 4.00 мск. 31 августа и до 4.00 мск. 3 сентября.

Также российский газовый гигант отметил, что остановка газовой магистрали связана с ремонтными работами на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Напомним, что ранее «Газпром» сообщал о том, что работа газотранспортной магистрали «Северный поток» будет приостановлена 31 августа на трое суток в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на КС «Портовая».

Москва, Иван Бабурин

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