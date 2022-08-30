Российская электронная промышленность получит «длинное» и беспрецедентное финансирование

Премьер-министр России Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике во вторник, 30 августа, заявил, что развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне, – сообщают СМИ.

В ходе совещания глава кабмина сообщил: «В первом полугодии мы провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и способы их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно «длинное». Мы сделали планы на восемь лет».

«Электроника является важнейшим направлением на пути достижения технологического суверенитета страны. Это означает, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание», – заявил Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.

Москва, Иван Бабурин

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