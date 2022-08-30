На ветроэнергетику в ЕС выделят более пяти миллиардов евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции форума стран Балтийского моря по вопросам энергобезопасности в Копенгагене во вторник, 30 августа, заявила, что на развитие морских парков ветрогенераторов будет выделено €5,6 млрд.

В ходе пресс-конференции фон дер Ляйен сказала: «Еврокомиссия выделила €5,6 млрд. из фонда «ЕС нового поколения» для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии».

Копенгаген, Иван Бабурин

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