Французским предпринимателям пообещали «жесткую зиму»

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече с Союзом французских предпринимателей (Medef) во вторник, 30 августа, обратился с призывом сокращать потребление энергии и готовиться к «особенно жесткой зиме», – сообщает телеканал BFMTV.

В ходе своего выступления Ле Мэр сказал: «Нужно готовиться к сценарию, в котором у нас будет особенно жесткая зима. Нужно найти пути распределения энергии, потребляемой предприятиями, если нам придется столкнуться с особыми трудностями этой зимой. Нужно, чтобы каждый понял, что необходимо снизить потребление энергии – у себя дома, в транспорте, на предприятиях, в администрации, в магазинах».

«Поддержка правительством господдержка, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца декабря», – заявил также французский министр экономики и финансов.

Следует отметить, что во вторник, 30 августа, телеканал BFMTV опубликовал результаты опроса, которые показали, что 58% французов считают возможным ограничить потребление энергии, при этом 38% заявили, что уже потребляют электроэнергию на минимальном уровне.

Париж, Иван Бабурин

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