Правительство России передаст японской компании Mitsui долю в проекте «Сахалин-2»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому разрешается передать 12,5% в новом операторе, зарегистрированном в Дубае, дочернем предприятии Mitsui в ответ на сообщение японской компании о согласии сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе говорится: «В соответствии с уведомлением компании «Мицуи и ко.» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале ООО «Сахалинская энергия» разрешить передачу 12,5% доли в уставном капитале указанного общества компании «МИТ СЭЛ Инвестмент Лтд.», учрежденной в городе Дубай, ОАЭ, в качестве 100% дочерней компании «Мицуи и ко.», пропорционально доле 12,5% акций в уставном капитале компании «Сахалин энерджи инвестмент компании», принадлежащих компании «Мицуи Сахалин холдингз Б.В.» – 100%-ной дочерней компании «Мицуи и ко.».

Новому оператору проекта «Сахалин-2» правительством РФ поручено подготовить все необходимые для передачи документы.

Следует отметить, что ранее сообщалось о том, что еще один японский участник проекта, компания Mitsubishi, также решила сохранить долю в проекте «Сахалин-2».

Москва, Иван Бабурин

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