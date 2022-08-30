«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie

Дочернее предприятие ПАО «Газпром» – ООО «Газпром экспорт» вечером во вторник, 30 августа, сообщило, что приостанавливает поставки газа французской Engie с 1 сентября в связи с неуплатой поставок за июль в полном объеме.

В сообщении российского энергетического гиганта говорится: «По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам. В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа, начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме».



Напомним, что ранее сегодня ПАО «Газпром» сократил объем поставок природного газа французской компании Engie, о чем сообщила французская компания.

Сообщалось, что Engie получила уведомление от российского холдинга о дополнительном и немедленном уменьшении объемов продажи «по причине разногласий между сторонами в применении контрактов».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»