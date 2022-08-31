В Европе зафиксирована самая высокая цена на электроэнергию за всю историю

Аналитическая компания Rystad Energy в среду, 31 августа, выпустила отчет, согласно которому среднемесячная цена на электроэнергию в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений, – сообщают СМИ.

По данным Rystad рекорд июля был побит в Италии, Франции, Германии и Великобритании. При этом рынок Италии стал первым, на котором среднемесячная спотовая цена превысила 500 евро за МВт.ч. Более того, по данным агентства, оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий год во Франции и Германии на прошлой неделе превышала 1000 евро за МВт.ч.

Аналитик компании Фабиан Реннинген отметил, что «европейские цены на электроэнергию еще больше выросли за последнюю неделю, и теперь можно утверждать, что август станет самым дорогим месяцем для электроэнергии на всех основных европейских рынках. Подобный скачок цен на электроэнергию связан с сильным ростом цен на газ в последние дни».

Отмечается, что сложившаяся ситуация на энергетическом рынке ЕС привела к активным действиям со стороны Еврокомиссии (ЕК). Так, например, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК считает необходимым сделать так, чтобы цены на газ не имели доминирующего влияния на цену электричества на рынке Евросоюза.

Со своей стороны, Реннинген отметил следующее: «Еврокомиссия ясно дала понять, что планирует вмешаться в рынок электроэнергии, чтобы обуздать стремительно растущие цены. Одной из ключевых проблем, которую необходимо решить, является разделение рынка газа и электроэнергии, и неочевидно, как это можно осуществить наиболее эффективно на либерализованном рынке электроэнергии, таком как европейский».

Брюссель, Иван Бабурин

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