Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в среду, 31 августа, заявил, что из-за антироссийских санкций «Северный поток» загружен на 20%. Западные оппоненты сами попали в свою же санкционную ловушку, – сообщает телеканал Россия 1.

В эфире телеканала Миллер сказал: «Компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому – антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку».

Между тем, агентство SputnikGermany ранее сегодня сообщило, что Евангелическая церковь Германии планирует зимой проводить литургии не в самих церквях, а в общинных домах, чтобы сэкономить на обогреве.

«Церковное руководство ФРГ говорит о необходимости «умного планирования помещений» и заявляет, что «экологическая трансформация нашей церкви стала еще важнее», – сообщает агентство.

Москва, Иван Бабурин

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