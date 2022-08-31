В России замедлилась годовая инфляция

Минэкономразвития РФ в среду, 31 августа обнародовало обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится, что инфляция в России с 23 по 29 августа замедлилась до 14,31% в годовом выражении против 14,6% неделей ранее.

В обзоре министерства отмечается: «За неделю с 23 по 29 августа дефляция составила 0,16% после 0,15% за неделю с 16 по 22 августа. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 14,31% год к году. Согласно проекту прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года, инфляция в России к концу текущего года будет находиться на уровне 13,4%».

При этом Росстат также в среду, 31 августа сообщает, что дефляция в России за период с 23 по 29 августа 2022 года ускорилась до 0,16%. Неделей ранее наблюдалась дефляция на уровне 0,15%.

Согласно данным ведомства, в России с начала августа потребительские цены снизились на 0,54%, а с начала года выросли на 10,38%. В годовом выражении инфляция на 29 августа 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 14,3%.

Что касается цен на продовольственные товары, то по данным Росстата, цены на гречневую крупу снизились на 0,5%, мороженую рыбу, пшеничную муку, пшено – на 0,4%, мясо кур и вермишель – на 0,3%, макаронные изделия – на 0,2%, сосиски, сардельки – на 0,1%.

В то же время полукопченые и варено-копченые колбасы, яйца куриные подорожали на 0,5%, баранина, подсолнечное масло, сахар-песок, печенье – на 0,3%, сливочное масло, шоколадные конфеты, творог, черный чай, водка – на 0,2%, мясные и овощные консервы для детского питания, стерилизованное молоко, сметана, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной – на 0,1%.

Снизились цены на плодоовощную продукцию в среднем на 3,6%, в том числе на помидоры – 6,8%, репчатый лук – 6,5%, морковь – 5,8%, картофель – 5,1%, столовую свеклу – 4,8%, белокочанную капусту – 4,2%, огурцы – 2,8%, яблоки – 1,8% и бананы – 1%.

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены на метамизол натрия (отечественный анальгин) – на 0,8%, ренгалин – на 0,6%, корвалол – на 0,5%, эргоферон – на 0,3%, комбинированные анальгетики и аллохол – на 0,1%. Цены на нимесулид снизились на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички – на 1,2%, стиральные порошки и зубные щетки – на 0,4%, зубные пасты и туалетная бумага – на 0,3%, пеленки для новорожденных, детские подгузники, гигиенические прокладки – на 0,2%, туалетное мыло и сухие корма для животных – на 0,1%.

На смартфоны цены снизились на 1,3%, на телевизоры – на 1,2%, на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты – на 0,8%, электропылесосы подешевели на 0,4%, женские колготки – на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на спортивные детские костюмы – на 0,6%, кроссовки для детей подорожали на 0,4%, сигареты с фильтром, кроссовки для взрослых, майки, мужские футболки – 0,2%, шампуни, мужские носки, легковые автомобили иностранной марки – на 0,1%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо – на 0,2%.

Средняя стоимость проживания в хостелах выросла на 0,6%, гостиницах 2, 4-5 звезд – на 0,2%. Цена проживания в гостиницах 1 звезды и мотелях снизилась на 0,3%. Стоимость путевок в дома отдыха снизилась на 1,1%, санатории – на 0,5%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 10,6%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем увеличилась на 1,2%.

Москва, Иван Бабурин

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