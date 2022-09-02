В Нидерландах Aldel остановил производство алюминия

Производитель алюминия Aldel объявил о полной остановке мощностей в нидерландском Фармсюме из-за роста цен на электроэнергию. Мощности законсервируют до того момента, когда работать снова станет выгодно, заявили в компании.

«Контролируемая приостановка позволит возобновить производство, когда улучшатся обстоятельства», – цитирует сообщение агентство «Прайм».

Нидерландский производитель пожаловался, что электроэнергия все дорожает, а государство не оказывает достаточной поддержки.

В октябре 2021 года Aldel перестала производить первичный алюминий на заводе Делфзейле. Завод в Фармсюме все еще производил 50 000 тонн вторичного алюминия в год, пока это не стало слишком дорого. Aldel была единственным производителем первичного алюминия в Нидерландах.

Ранее Завод Slovalco в Словакии с сентября остановил производство алюминия, оставив активными только мощности по переработке технологического лома. Причиной приостановки части производства стали высокие цены на газ.

Амстердам, Наталья Рязанова

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