В Нидерландах Aldel остановил производство алюминия

Производитель алюминия Aldel объявил о полной остановке мощностей в нидерландском Фармсюме из-за роста цен на электроэнергию. Мощности законсервируют до того момента, когда работать снова станет выгодно, заявили в компании.
«Контролируемая приостановка позволит возобновить производство, когда улучшатся обстоятельства», – цитирует сообщение агентство «Прайм».
Нидерландский производитель пожаловался, что электроэнергия все дорожает, а государство не оказывает достаточной поддержки.
В октябре 2021 года Aldel перестала производить первичный алюминий на заводе Делфзейле. Завод в Фармсюме все еще производил 50 000 тонн вторичного алюминия в год, пока это не стало слишком дорого. Aldel была единственным производителем первичного алюминия в Нидерландах.
Ранее Завод Slovalco в Словакии с сентября остановил производство алюминия, оставив активными только мощности по переработке технологического лома. Причиной приостановки части производства стали высокие цены на газ.
Амстердам, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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