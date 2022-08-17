В Словакии алюминиевый завод закроют из-за цен на газ

Завод Slovalco в Словакии прекращает производство алюминия с сентября. Руководство приняло решение из-за высоких цен на газ и недостаточной поддержки от государства, передает телеканал ТА3.

Цены на электроэнергию на 2023 год сделали производство алюминия невыгодным для компании. Свою роль сыграли низкие цены на алюминий и дороговизна разрешений на выбросы. Предприятие два года добивалось от государства увеличения мер поддержки, но безуспешно.

«Slovalco является ключевым поставщиком не только для словацких, но и для европейских компаний. После закрытия производства Европа будет вынуждена импортировать алюминий из Китая или России», – отметил гендиректор компании Милан Веселы.

Остановка производства затронет 300 сотрудников, для которых уже готовят меры поддержки. С сентября на заводе будет работать только центр переработки технологического лома. Slovalco надеется, что сможет однажды перезапустить производство, но сроки в компании не называют.

Напомним, крупнейший в Германии химический комплекс BASF SE может закрыться из-за нехватки сырья и роста цен на энергию из-за сокращения поставок российского газа Руководство ищет способы сохранить производство, потому что остановка предприятия будет стоить дорого, а перезапуск в будущем – еще дороже.

Аналитики пришли к выводу, что Россия побеждает в противостоянии с Западом на энергетическом рынке вопреки санкциям. В то время как Европа страдает от подорожания отопления и электричества и вынуждена жить в режиме экономии.

Братислава, Наталья Рязанова

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