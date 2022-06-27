WSJ: В Германии на грани закрытия оказалось крупнейшее химическое производство

Старший экономист крупнейшего в мире химического комплекса в Люквигсхафене BASF SE Петер Вестерхайде в понедельник, 27 июня, заявил, что рассматривает возможность закрытия предприятия из-за нехватки сырья и увеличения расходов из-за снижения поставок российского газа, – сообщает The Wall Street Journal.

В интервью изданию Вестерхайде сказал: «Прекращение производства на этой площадке станет огромной задачей. Раньше мы с такими ситуациями не сталкивались. Это трудно себе вообразить. Расходы на остановку и повторный запуск слишком высоки. Это чрезвычайный сценарий, которого мы очень хотели бы избежать».

WSJ пишет, что комплекс в Людвигсхафене, занимающий площадь около десяти квадратных километров, обеспечивает примерно 4% всего спроса на газ в Германии. Порядка 60% газа на площадке используется для производства электроэнергии, а оставшиеся 40% являются сырьем для производства химической продукции, включая аммиак и ацетилен. Кроме того, комплекс включает порядка 100 км дорог, восемь ресторанов и даже собственный винный погреб.

«Германия получает примерно 35% всего газа из России. До начала военной спецоперации на Украине показатель доходил до 55%. Тем временем мощности «Северного потока» для поставок газа из России в Германию сейчас используются лишь на 40%, и аналитики полагают, что загруженность газопровода может упасть еще сильнее. Если химический комплекс будет получать более 50% максимального объема газа, эксплуатацию площадки удастся продолжить за счет сокращения нагрузки и использования альтернативных источников поставок. Но если показатель упадет ниже этой отметки, то работу комплекса придется прекратить. При этом, немедленная приостановка всего комплекса может нанести ему критический урон и грозить значительными рисками для безопасности», – пишет WSJ.

Как отмечают аналитики, в долгосрочной перспективе BASF надеется найти замену российскому газу, но быстро это сделать не удастся. Газ в качестве сырья также можно попытаться заменить биотопливом, например, биометаном. Однако это небыстрый процесс. Так, по оценкам отраслевой ассоциации VCI химическая отрасль Германии ежегодно потребляет порядка 135 тераватт-часов природного газа. За счет использования альтернативных видов топлива можно сэкономить не более 2-3 ТВт.ч.

Берлин, Иван Бабурин

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