Румынский химический гигант приостановил работу из-за роста цен на энергоносители

Крупнейший химический завод в Румынии Chimcomplex заявил о приостановке производства из-за роста цен на электроэнергию и газ.

Компания приостановила производственную деятельность на площадке в городе Боржещ с 18 августа на 14 дней, сообщает румынское издание Seenews.com.

«Сотрудники, затронутые остановкой производства, получат пособие в размере 75% от их базовой заработной платы в течение двухнедельного периода», – говорится в заявлении Chimcomplex, опубликованном Бухарестской фондовой биржей.

В среду компания заявила, что ее чистая прибыль упала на 42% в годовом исчислении до 165,6 млн леев (33,9 млн евро) в первой половине 2022 года при обороте в 1,22 млрд леев, что на 6,6% больше, чем в прошлом году.

Накануне завод Slovalco в Словакии заявил, что остановит производство алюминия с сентября из-за высоких цен на газ и недостаточной поддержки от государства. Ранее на этой неделе международная металлургическая компания Nyrstar заявила об остановке цинкового завода Budel в Нидерландах из-за резкого роста цен на электроэнергию.

До этого сообщалось, что крупнейший в Германии химический комплекс BASF SE оказался на грани закрытия из-за нехватки сырья и роста цен на энергию в связи с сокращением поставок российского газа.

Бухарест, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»