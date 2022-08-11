Санкции не сработали: Путин выигрывает энергетическую войну – Bloomberg

Россия побеждает в противостоянии с Западом на нефтяном рынке вопреки санкциям. Об этом свидетельствуют объемы производства российской нефти, ее стоимость, а также поддержка России со стороны стран ОПЕК. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

«Каким бы индикатором вы ни пользовались, президент России Владимир Путин выигрывает на рынках энергоресурсов», – пишет журналист, отмечая, что «Москва доит свою нефтяную корову», зарабатывая ежедневно сотни миллионов долларов.

«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции против экспорта российской нефти, правительства стран ЕС столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет кусать потребителей и компании», – предупреждает обозреватель.

О твердых позициях России на нефтяном рынке, по его словам, можно судить по нескольким показателям.

Первый – динамика добычи нефти в РФ. В июле объем добычи достиг почти 10,8 млн баррелей в сутки, что немного недотягивает до январского показателя в 11 млн баррелей. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», – указал обозреватель. После отказа европейских покупателей Россия нашла новых клиентов, говорится в статье. Большая часть освободившейся нефти, идет теперь в Индию, но также в Турцию и другие страны Ближнего Востока. И даже некоторые европейцы продолжают ее покупать, готовясь к полной остановке закупок в ноябре.

Второй показатель – цена на российскую нефть. Изначально Москва была вынуждена делать скидку, чтобы привлечь покупателей. Однако в последние недели Россия восстановила свои ценовые возможности, воспользовавшись узким рынком. Москва находит новых трейдеров, зачастую работающих с Ближнего Востока и Азии. Они поставляют сырье на рынки, испытывающие недостаток нефти. «По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», – пишет обозреватель.

Третий показатель успеха России, по словам автора статьи, носит политический, а не рыночный характер. Еще в марте и апреле западные политики были оптимистичны в отношении того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, откажется от союза с Россией, но произошло обратное, указывает Блас.

«Несмотря на поездку президента США Джозефа Байдена в Эр-Рияд, Путин сохранил свое влияние внутри альянса ОПЕК+», – пишет он. Вслед за американским президентом Саудовскую Аравию посетил вице-премьер России Александр Новак и спустя несколько дней ОПЕК+ объявила о незначительном увеличении добычи нефти, что продолжает оказывать давление на мировые энергетические рынки.

Все это, полагает Блас, может грозить серьезными последствиям для европейских стран. Со вступлением в силу новых санкций ЕС против российской нефти энергетический кризис в Европе будет только углубляться. «Западные правительства будут вынуждены тратить миллиарды либо на субсидирование счетов домохозяйств, либо, как это уже происходит во Франции, на получение контроля над энергокомпаниями», – отмечает обозреватель.

«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают трудности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», – указывает он. Энергетический кризис в Европе проверит решимость западных правительств избавиться от зависимости от российской нефти и газа, заключил журналист.

При этом Блас допустил, что сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.

Москва, Наталья Петрова

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