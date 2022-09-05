В России могут ввести пошлины на ввоз мебели из недружественных стран

В России предложили ввести пошлины на ввоз мебели из недружественных стран и сырья для ее изготовления. Соответствующее обращение в Минпромторг направила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

В ассоциации предлагают установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных – 10%, пишут «Известия». Там объяснили инициативу введением санкций, из которых у компаний лесопромышленного комплекса многократно выросли логистические расходы. Кроме того, как отмечается, для отечественных предприятий закрылись полностью или частично важнейшие экспортные направления. В итоге они потеряли свыше 60% традиционных рынков сбыта.

По прогнозу АМДПР, в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее снижение продаж, что может поставить лесо-промышленный комплекс на грань выживания. В такой ситуации импорт продукции значительно вредит российскому рынку, подчеркивается в документе. Заградительные пошлины помогут сохранить российским производителям десятки миллиардов рублей уже в ближайший год, указывают авторы письма.

По данным ассоциации, в начале текущего года доля импорта мебели составляла 41% от общего объема продаж в стране, весной она сократилась до 30%. В основном продукция ввозится из стран ЕС и КНР.

В Минпромторге заявили, что рассмотрят предложение в установленном порядке.

Между тем, по мнению экспертов, отечественные производители способны обеспечить спрос на мебель, однако существует риск роста цен на нее. В то же время, как отметил гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин, вводить ограничительные меры сейчас преждевременно. «Необходимо дать время нашему бизнесу перезапуститься. Тем более что многие составляющие, материалы, оборудование сегодня – импортные, всё это нельзя заменить в короткие сроки», – полагает эксперт. По его мнению, если сейчас ограничить ввоз в страну мебель, то это может привести к ее дефициту и росту цен для потребителей.

Москва, Наталья Петрова

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