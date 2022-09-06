Рынок заполонил контрафакт: российский бизнес просит вернуть внеплановые проверки

Предприниматели просят Минпромторг России отменить мораторий на проверки, действующий в стране до конца 2022 года. Дело в том, что без надлежащего надзора недобросовестные бизнесмены заполонили российский рынок контрафактом.

В Министерство промышленности и торговли обратились представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других организаций, пишут «Известия» со ссылкой на письмо.

Дело в том, что для привлечения к ответственности нелегальных производителей товаров, надзорные органы должны провести проверку, но сейчас не могут этого сделать. В результате из-за отсутствия проверок добросовестным участникам рынка приходится конкурировать с продавцами более дешевого контрафакта.

Процесс обеления российского рынка продолжился, несмотря на введение моратория, однако он пошел более низкими темпами. Снятие запрета на инспекции позволит контролирующим органам более динамично очищать рынок от товаров неустановленного происхождения.

«С точки зрения торговли единственный способ защитить права потребителей и обеспечить доминирование на рынке легальной продукции – это ввести ограничения моратория на 2022 год», – рассказали в АКОРТ. При этом в ассоциации считают, что мораторий на проверки следует отменять лишь в отношении недобросовестных участников рынка, нарушения которых зафиксировали в системе «Честный знак».

Впрочем, есть и другое мнение. В нынешних условиях у российского бизнеса есть проблемы с поставками сырья и товаров из-за рубежа, а также с логистикой. Поэтому сейчас не время концентрировать внимание на маркировке продукции и росте контрафакта в некоторых отраслях непродуктового рынка, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В таких условиях следует поддержать бизнес, несмотря на риски увеличения контрафакта в РФ, максимально снять административные барьеры. Это позволит «удержать» ситуацию. Тем более что нелегальная продукция существует на рынке, а маркировка распространена лишь на часть товаров», – отметил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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