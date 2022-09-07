Россияне вывели за рубеж 1 трлн рублей и установили рекорд по покупке валюты

За полгода россияне вывели за рубеж в иностранной валюте более триллиона рублей. Кроме того, граждане поставили рекорд, купив иностранных денег, в основном евро, на 439 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Бегство капиталов активизировалось в июле, когда регулятор фактически снял ограничения по переводам денег за рубеж, сообщили изданию брокеры. Средний чек покупки увеличился до 1 млн в долларовом эквиваленте. При этом «остатки валюты на брокерских и банковских счетах физлиц (в долларовом выражении) выросли менее существенно, так как валюта преимущественно переводилась на зарубежные счета». Если тренд продолжит развитие, то на иностранные счета во второй половине года может перекочевать тот же 1 трлн, а то и более.

«Депозиты граждан РФ в банках-нерезидентах увеличились за квартал на 480 млрд рублей. Эта цифра сформирована как покупками валюты в отчетном квартале через брокеров, так и переводом валюты, которая ранее уже находилась на валютных счетах, в том числе куплена у банков напрямую вне биржи», – рассказали в ЦБ РФ.

По мнению экспертов, размещение валюты на счетах в банках даже в дружественных странах имеет риски. Ситуация с размещением средств в зарубежных кредитных организациях постоянно меняется, в целом круг государств, которые готовы вводить санкции, определен. Однако нельзя быть уверенным в том, что банки стран, не относящихся к недружественным, из опасений вторичных санкций не начнут ухудшать условия обслуживания.

Москва, Зоя Осколкова

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