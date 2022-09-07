российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 сентября 2022, 10:04 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Производители просят ввести ограничения для граждан на содержание птицы на дачах

Производители мяса раскритиковали закон, разрешающий содержать домашних птиц на дачных участках. Компании считают, что это способствует распространению болезней и приведет к сокращению производства.

«Росптицесоюз» попросил внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. По данным газеты «Коммерсант», этот вопрос обсуждался на совещании в Россельхознадзоре. По мнению участников рынка, в текущем виде закон грозит распространением птичьего гриппа, попаданием вируса на предприятия и сокращением производства.

Ранее куриц, уток, гусей и индеек разрешалось разводить только на участках, оформленных как личное подсобное хозяйство (ЛПХ). В Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) указали, что ветеринарные врачи не могут добраться до всех дачных участков, чтобы проверить соблюдение правил разведения птицы. К тому же содержащиеся на личных участках животные больше контактируют с дикими особями, их корм не проходит проверку, да и происхождение самого поголовья часто не подтверждается.

Большинство вспышек птичьего гриппа в прошлом происходили как раз в личных хозяйствах. По данным Россельхознадзора, в 2021 году было зарегистрировано семь случаев птичьего гриппа на птицефабриках и 46 вспышек – в личных хозяйствах. При попадании вируса на племенные хозяйства Россия может потерять линии прародителей маточного поголовья, замещать которые придется за счет импорта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика,