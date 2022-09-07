Производители просят ввести ограничения для граждан на содержание птицы на дачах

Производители мяса раскритиковали закон, разрешающий содержать домашних птиц на дачных участках. Компании считают, что это способствует распространению болезней и приведет к сокращению производства.

«Росптицесоюз» попросил внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. По данным газеты «Коммерсант», этот вопрос обсуждался на совещании в Россельхознадзоре. По мнению участников рынка, в текущем виде закон грозит распространением птичьего гриппа, попаданием вируса на предприятия и сокращением производства.

Ранее куриц, уток, гусей и индеек разрешалось разводить только на участках, оформленных как личное подсобное хозяйство (ЛПХ). В Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) указали, что ветеринарные врачи не могут добраться до всех дачных участков, чтобы проверить соблюдение правил разведения птицы. К тому же содержащиеся на личных участках животные больше контактируют с дикими особями, их корм не проходит проверку, да и происхождение самого поголовья часто не подтверждается.

Большинство вспышек птичьего гриппа в прошлом происходили как раз в личных хозяйствах. По данным Россельхознадзора, в 2021 году было зарегистрировано семь случаев птичьего гриппа на птицефабриках и 46 вспышек – в личных хозяйствах. При попадании вируса на племенные хозяйства Россия может потерять линии прародителей маточного поголовья, замещать которые придется за счет импорта.

Москва, Зоя Осколкова

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