Путин назвал выход из сложного периода глобальной экономики

Глобальная экономика переживает сложные времена, и ключевые опоры мировой системы подорвал Запад, пытаясь противостоять ходу истории, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент отметил, что вся система международных отношений проходит через сложный период, но его можно пережить, если поддерживать сотрудничество с дружественными странами.

«Логика сотрудничества, сопряжения потенциалов и взаимной выгоды обязательно возьмёт верх. Разумное использование сильных сторон и конкурентных преимуществ государств АТР, созидательное партнёрство откроют нашим народам новые колоссальные возможности», – добавил российский лидер.

Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Напомним, Международный валютный фонд предупредил об угрозе геополитического расщепления мировой экономики. Это помешает странам совместно бороться с глобальными проблемами, в том числе с изменением климата.

Владивосток, Наталья Рязанова

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