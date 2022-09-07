Чехия и Польша возобновят строительство газопровода Stork II

Чехия и Польша решили вернуться к проекту строительства газопровода Stork II. Страны также сошлись во мнении, что нужно ограничить цены на электричество в Европе.

Премьер-министры Чехии Петр Фиала и Польши Матеуш Моравецкий встретились на полях Экономического форума в польском городе Карпач. Они договорились разморозить проект Stork II, который должен был протянуться от польского Свиноуйсьце до чешской границы.

«Чехия и Польша возобновили сотрудничество по реализации замороженного проекта газопровода Stork II», – приводит слова Фиалы газета Mladá fronta DNES.

Фиала добавил, что газопровод поможет диверсифицировать поставки природного газа в страны Евросоюза, а, следовательно, укрепить европейскую энергобезопасность. При обсуждении этого вопроса премьеры затронули тему растущих цен на электроэнергию. Политики согласились, что подорожание энергии нужно остановить, например, установлением потолка для цен на электричество.

Как сообщал «Новый День», среднемесячная цена на электроэнергию в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений. Рынок Италии стал первым, где спотовая цена превысила 500 евро за МВт.ч. Оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий год во Франции и Германии превышала 1000 евро за МВт.ч.

Москва, Наталья Рязанова

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