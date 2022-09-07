«Прогноз вылова не очень хороший»: в России хотят ограничить экспорт красной рыбы и икры

Росрыболовство рассматривает возможность ограничить экспорт красной икры и красной рыбы. Об этом заявил глава ведомства Илья Шестаков, сообщается в телеграм-канале Росрыболовства. Такая мера обсуждается в связи с плохим прогнозом вылова.

«Прогноз у нас не очень хороший, прогноз вылова достаточно низкий», – сказал чиновник, чьи слова приводит ТАСС. Он отметил, что Росрыболовство сейчас внимательно отслеживает экспортные объемы, но, возможно, придется вводить ограничительные меры для того, чтобы «цены были достаточно низкие на красную рыбу и в достатке она была».

Также власти могут распространить ограничение на перевозку красной икры в самолете, которое вскоре начнет действовать на Камчатке, на другие регионы. «Посмотрим, как механизм будет отработан и покажет свою эффективность. Тогда вместе мы с регионами такое же ограничение введем», – отметил Шестаков.

В июле Госдума утвердила закон, который запрещает авиапассажирам вывозить с Камчатки в багаже или ручной клади икру лососевых видов рыб непромышленного изготовления в объеме более 10 кг. Ограничения вступают в силу 1 ноября 2022 года и будут действовать до 1 августа 2025 года.

Владивосток, Наталья Петрова

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