Госкомпании заставят планировать использование токсичных валют

Государственные компании должны буду разрабатывать планы по использованию токсичных валют, которые остаются на балансах. При этом непременно продавать эту валюту их обязывать не будут. Об этом сообщил замглавы Минфина Моисеев.

Ранее Министерство финансов не поддержало инициативу Банка России по директивному переводу накопленных госкомпаниями токсичных валют в валюты дружественных стран. Так как это предполагало обязательную продажу иностранных денег. «Вопрос: кому и не получится ли так, что в ситуации отсутствия спроса на валюту это только укрепит дополнительно курс? Поэтому мы посчитали такое решение достаточно малоэффективным», – объяснил Моисеев в интервью РБК.

В результате был предложен другой вариант: госкомпании должны разработать план. «Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать», – пояснил замминистра. Например, компании могли бы закупить на доллары и евро какой-то импорт или направить их на погашение облигаций.

Центробанк РФ выступает за полное избавление российской экономики от валюты недружественных стран. Однако приток токсичных валют в Россию продолжается, так как объем экспорта в ЕС и другие страны Запада остается на высоком уровне. Девалютизация должна происходить на фоне сокращения экспортно-импортных операций с западными странами, указали в регуляторе.

Москва, Зоя Осколкова

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