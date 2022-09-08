Силуанов посоветовал стране жить по средствам

Россия должна жить по средствам, чтобы сохранить финансовый суверенитет, уверен министр финансов РФ Антон Силуанов. Он напомнил, что в сложные времена стране приходилось часто просить в долг, передает «Вести.ру».

«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой – первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на «дадут ли нам в долг или нет», – сказал министр на Московском финансовом форуме.

Ранее днем на том же мероприятии глава ВТБ Андрей Костин допустил увеличение российского госдолга. «Можно увеличивать заимствования государственные. Мы готовы покупать государственные ценные бумаги», – сообщил Костин.

Расходы в период пандемии привели к тому, что в 2021 году госдолг России вырос до 480 млрд долларов заемных средств. В I квартале 2022 года внешний долг снизился на 5,5% и достиг минимума за последние 13 лет уровня – 453,5 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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