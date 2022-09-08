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NewDayNews.ru

Четверг, 8 сентября 2022, 16:52 мск

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Sony Music окончательно уходит из России вместе с песнями артистов лейбла

Американская звукозаписывающая компания Sony Music заявила об окончательном прекращении деятельности в России. Ее российское подразделение будет передано под управление местной компании, которую создала и возглавила экс-директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. Об этом сообщает Billboard.

Российская компания будет работать только с местными артистами. При этом отмечается, что права на песни международных исполнителей (Майкл Джексон, Эд Ширан, Гарри Стайлз, Дженнифер Лопес и др.) не вошли в сделку. Sony Music направила запрос российским стриминговым сервисам с требованиями удалить со своих платформ весь принадлежащий компании репертуар зарубежных музыкантов.

Американский лейбл объявил о приостановке деятельности в России в марте в ответ на спецоперацию на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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