Четверть российских компаний пожаловались на вред от моратория на банкротство

Больше четверти компаний в России считают, что мораторий на банкротство, введенный с 1 апреля, навредил бизнесу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Актион Бухгалтерия» для Forbes.

26% респондентов связывают негативный эффект от моратория на банкротство с тем, что они не смогли получить деньги от своих должников. Более двух третей опрошенных (71,5%) сообщили, что мера им не навредила, так как у них нет проблем с неплатежами. В 15% компаний считают мораторий полезным, так как кредиторы не смогли их обанкротить.

По словам экспертов, запрет мешает компаниям обратиться в суд, чтобы начать процесс банкротства должника и хотя бы частично получить назад деньги. Дело в том, что в процессе процедуры банкротства можно привлечь к субсидиарной ответственности руководство и собственников. То есть тех, кто довел предприятие-должника до критического состояния.

Освобождение от банкротства создает благодатную почву для злоупотреблений недобросовестных должников, говорят юристы. Злоупотребляя правом, даже ранее платежеспособные контрагенты могут нарушать обязательства и не производить оплаты. Сама по себе процедура банкротства и ранее была крайней мерой воздействия на должника, поскольку является четко регламентированной, крайне длительной и не гарантирует кредиторам получение всего причитающегося дохода или имущества.

В опросе приняли участие около 650 представителей компаний. Среди них около 20% относятся к крупному и среднему бизнесу, порядка 76% – к малому и микробизнесу, около 4,5% – к некоммерческим организациям.

Москва, Зоя Осколкова

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