В учет доходов россиян хотят включить бонусы и инвестиции

Росстат собирается усовершенствовать методы оценки финансового положения граждан. При расчете расходов планируется учитывать безналичные платежи и траты по бонусным программам, а при оценке сбережений – операции на фондовом рынке. Об этом сообщает РБК.

Новые рекомендации по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения планируется разработать к середине декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок. Запрос на контракт на сумму 6,7 млн рублей разметила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Методика определения доходов и расходов населения была изменена в 2019 году. Тогда поправки были внесены впервые с начала 1990-х, Росстат перешел от ежемесячного к ежеквартальному расчету, включив в него ряд новых параметров. Несмотря на нововведения, методологию расчета продолжают критиковать.

Организации, которая возьмется за разработку рекомендаций, предстоит работать по следующим направлениям: учет расходов, осуществляемых через безналичные переводы как между физическими и юридическими лицами, так и между физлицами; учет расходов, осуществляемых за счет поощрений от участия в бонусных программах (программах лояльности), применяемых торговыми и сервисными предприятиями; учет операций по движению денежных средств населения на финансовом рынке; учет запасов и изменения стоимости финансовых активов и обязательств граждан.

Как уточнили в Росстате, внедрение результатов планируется в 2023-2024 годах. Там допустили, что при необходимости может быть произведен пересчет динамических рядов данных за несколько предыдущих лет.

Москва, Зоя Осколкова

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