Торговля перестраивается из-за санкций: страны бывшего СССР увеличили поставки в Россию

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ряд других государств бывшего СССР нарастили экспорт товаров в Россию до показателей, превышающих докризисные уровни 2021 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на торговую статистику этих стран.

Так, блок ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) в марте-июне отправил в Россию товары стоимостью больше 9,4 млрд долларов – это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года (около $8,2 млрд).

Основной объем поставок обеспечила Белоруссия. Армения нарастила экспорт в Россию больше чем в полтора раза, Киргизия – более чем вдвое. В частности, Бишкек в июне поставил в Россию товаров на $124 млн, что в 4,7 раза больше, чем в июне прошлого года. За январь-июль киргизский экспорт в Россию составил около $396 млн. Это на 88% больше, чем за тот же период годом ранее.

Расширение торговли со странами ЕАЭС и бывшего СССР закономерно, поскольку на увеличение поставок повлияло разрешение на параллельный импорт в России. Такое мнение выразил член президиума «Опоры России», глава комитета организации по международным связям Николай Дунаев.

После введения антироссийских санкций со стороны стран Запада в феврале Федеральная таможенная служба и Центробанк РФ перестали публиковать статистику по экспорту и импорту, напоминает издание. Затем это перестала делать Евразийская экономическая комиссия. Белоруссия оставила лишь показатели общего импорта-экспорта. При этом Казахстан, Киргизия и Армения продолжают раскрывать сведения о торговле с Россией.

Москва, Наталья Петрова

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