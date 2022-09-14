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Среда, 14 сентября 2022, 12:11 мск

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США хотят разместить ядерные реакторы на угольных электростанциях

Фото: FreePik

Власти США собираются рассмотреть способ модернизации угольных электростанций с помощью ядерных реакторов. Об этом говорится в докладе американского министерства энергетики.

По данным исследования, проведенного ведомством, переход к ядерной энергетике может способствовать улучшению качества воздуха, росту числа рабочих мест и повышению экономической активности.

США входят в шестерку крупнейших мировых экспортеров угля. Специалисты выявили 157 выведенных из эксплуатации и 237 еще действующих угольных электростанций по всей стране, которые могут быть рассмотрены для перевода на ядерное топливо.

«Группа обнаружила, что среди этих объектов 80% являются хорошими кандидатами на размещение усовершенствованных реакторов», – говорится в сообщении Минэнерго США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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