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Понедельник, 12 декабря 2022, 14:15 мск

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Великобритания не будет закрывать угольные электростанции из-за энергокризиса

В Великобритании отложили закрытие угольных электростанций. Предприятия оставят на тот случай, если зимой возникнут проблемы с энергией. Об этом сообщает Bloomberg.

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid решил поддержать финансово электростанции, работающие на угле. На эти цели выделили 400 млн фунтов стерлингов. Угольные электростанции продолжат работать этой зимой в качестве запасного варианта.

Более того, компания распорядилась подготовить к запуску две резервные угольные электростанции в связи с похолоданием.

Ранее правительство ФРГ также продлило срок службы угольных электростанций на фоне энергокризиса, связанного с отказом от российского топлива.

Тем временем, синоптики прогнозируют морозную погоду в Северной Европе. Так в Великобритании был введен «желтый» повышенный уровень погодной опасности.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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