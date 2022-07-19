«Ъ»: ЕС нарастил закупку угля в РФ на 80%

Евросоюз в мае закупил у России на 80% больше угля, чем месяцем ранее. В денежном выражении объем Импорта составил 1,1 млрд евро, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Eurostat.

В апреле ЕС купил 2,6 млн тонн российского угля стоимостью 700 млн евро. В мае было куплено уже 4,7 млн тонн. Почти половину купили Нидерланды, нарастив закупки вчетверо, до 2,2 млн тонн.

Европа опасается, что поставки газа из России по трубопроводу «Северный поток» не возобновятся после окончания технических работ. Германия решила использовать больше угольных электростанций для экономии природного газа. Власти разрешили расконсервировать ТЭЦ, которые были закрыты в рамках программы перехода к чистой энергетике.

Брюссель, Наталья Рязанова

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