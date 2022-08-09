Англичан ожидают плановые отключения электричества зимой

Руководство Великобритании прогнозируют возможность планового отключения электроэнергии в зимний период не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что согласно оценке властей Соединенного королевства, при холодной погоде и нехватке газа дефицит электроэнергии может составить 15% от пикового спроса даже после запуска аварийных угольных ТЭЦ. В результате, Великобританию могут ждать четыре дня, когда властям придется принять экстренные меры для экономии газа.

«При этом среднегодовые счета за электроэнергию зимой могут превысить 4200 фунтов стерлингов, – считает Bloomberg.

Как напоминает деловое издание Ведомости, ранее агентство Bloomberg отмечало, что в Великобритании предстоящей зимой около 6 млн. домохозяйств могут столкнуться с отключением электроэнергии, если Россия сократит поставки газа в ЕС.

Лондон, Иван Бабурин

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