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Понедельник, 7 ноября 2022, 16:45 мск

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Генсек ООН: «Мы находимся на пути в климатический ад, и наша нога – на педали газа»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны заключить пакт климатической солидарности и прикладывать больше усилий для борьбы с глобальным потеплением. По его словам, мир находится на пути в «климатический ад».

Документ представляет собой план на ближайшее десятилетие, согласно которому необходимо добиться того, чтобы потепление составило не более 1,5 градуса Цельсия, сообщает в Sky News. При этом развитые государства и международные финансовые учреждения должны предоставить финансовую и технологическую поддержку развивающимся странам, чтобы ускорить их переход на возобновляемую энергию.

Пакт должен будет завершить зависимость от ископаемого топлива и строительство угольных электростанций, предоставить доступную энергию для всех и объединить развитые и развивающиеся экономики вокруг общей цели. «Либо пакт климатической солидарности, либо пакт коллективного самоубийства», – подчеркнул генсек ООН.

В настоящее время объем вредных выбросов по всему миру продолжает увеличиваться, а общемировая температура – расти. «Мы находимся на пути в климатический ад, и наша нога – на педали газа», – отметил Гутерриш, добавив, «мы подходим слишком близко к точке невозврата».

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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