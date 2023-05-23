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Вторник, 23 мая 2023, 13:03 мск

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СМИ: столицу могут перенести в Сибирь из-за жары

Повышение среднегодовой температуры на пять градусов может стать поводом для переноса столицы России в Сибирь, считает климатолог Алексей Кокорин. По его мнению, жить в мегаполисе при такой жаре станет невозможно.

По подсчетам специалистов, к 2050-2080-м годам на Земле станет теплее на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи конца XIX века. В результате волны жары будут приходить в два-три раза чаще. Адаптироваться к такому климату будет трудно, но возможно.

При наихудшем сценарии среднегодовая температура может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда аномальная жара будет стоять восемь-девять лет из десяти. Именно при таких условиях может встать вопрос о переносе столицы в Сибирь.
«Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», – сказал Кокорин в беседе с РИА Новости.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в 2021 году выступил с идеей строительства в Сибири новых больших городов и переноса столицы страны в регион. С министром согласился каждый пятый опрошенный россиянин.

Весной 2022 года российский миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести столицу РФ в Сибирь, поскольку это будет отвечать интересам страны в Азии, которые встанут во главе угла после переориентации рынка.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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