Каждый пятый россиянин поддержал идею о переносе столицы в Сибирь

Каждый пятый житель России выступает за то, чтобы перенести столицу в Сибирь. Таковы результаты опроса, поведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

22% респондентов заявили, что поддерживают идею переноса столицы России в Сибирь и строительство там пяти новых городов. «По их мнению, это будет способствовать развитию Сибири как в экономическом, так и в демографическом плане», – пишет RT со ссылкой на результаты исследования.

30% опрошенных поддержали только идею о возведении в Сибири новых городов. Они пояснили, что не хотят воспринимать любой другой город, кроме Москвы, как столицу государства. Только перенос столицы без строительства новых населенных пунктов поддержали 6%.

27% россиян выступили против инициативы. «В числе их аргументов – чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удаленность новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения», – объяснили исследователи.

Ранее с идей возведения новых городов в Сибири выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300-500 тысяч, лучше – до 1 млн человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – сказал министр на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.08.21

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