Шойгу назвал места для новых городов в Сибири

России нужны новые города в регионах с большими ресурсными возможностями, заявил министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу. Он предложил построить научно-промышленные центры около Красноярска, Канска и еще в трех районах Сибири.

«Они должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счете – устойчивому развитию российской экономики», – цитирует Шойгу РБК.

Министр предложил построить три-пять новых городов с населением до миллиона человек. Возведут будущие поселения в местах с максимальными ресурсными возможностями. Так, между Братском и Красноярском предложено построить центры для развития кластеров «Медь и электротехника» и «Алюминиевая долина», а в районе Лесосибирска – «Лес и строительные материалы».

В Южной Сибири может появиться центр высокодоходной добычи коксующегося угля. А в окрестностях Канска – город, нацеленный на развитие производства пластиков из неликвидного сырья.

Вместе со строительством поселений нужно модернизировать Транссибирскую магистраль и региональную авиацию. Современный транспортный коридор позволит без потерь перемещать сырье между промышленными центрами и доставлять продукцию.

«Транссиб нужно перевести полностью на электротягу или на сжиженный природный газ, построить вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели. Нужно построить современный «Кедровый тракт» – безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем… как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», – пояснил Шойгу.

Министр отметил, что проект будет сложным, но и не разовым. Это будет долгосрочная программа инвестиций, для которой в Сибири достаточно ресурсов, энергии и людей.

Напомним, каждый пятый россиянин согласен перенести столицу в Сибирь и построить там пять новых городов. 30% опрошенных отказались двигать столицу, но согласны на крупномасштабное строительство в Сибири.

При этом, в 2020 году с наибольшим оттоком населения столкнулись регионы Дальнего Востока и Сибири. Список возглавили Чукотка, Магаданская область, Коми, Мурманская область, Еврейская АО, Северная Осетия, Хабаровский край, Томская и Омская области.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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