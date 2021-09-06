«Идея звучит нереалистично»: России негде взять людей для освоения Сибири по «проекту Шойгу»

Жители Европейской России вряд ли поедут в будущие сибирские города, с идеей строительства которых выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. С таким прогнозом выступил урбанист и социолог, основатель «Лаборатории гражданской инженерии» Петр Иванов.

Специалист сравнил предложение Шойгу с освоением Зауралья во времена Советского Союза. По мнению эксперта, в России не найдется необходимого числа людей, готовых поехать на сибирскую целину. Иванов счел нереалистистичным расчет на то, что идея новых городов станет новой стройкой БАМ, которая потянет в Сибирь, экономически активных граждан, передает «Прайм».

Урбанист отметил, что идею и публичную дискуссию о новых сибирских городах следует в двух измерениях. «Первое измерение – это измерение политической антропологии. <…> В понимании россиян город тогда развивается, когда происходит активное строительство, активное изменение. Поэтому разговор о новых городах от лица одного из первых лиц предвыборной команды «Единой России», Сергея Шойгу – это обещание развития в полный рост, самого серьезного и мощного развития, сравнимого с советским освоением территорий за Уралом», – сказал Иванов.

Второе измерение связано с пространственным развитием – повторение опыта Китая, который подразумевает строительство опорных городов на малоосвоенных территориях, таких как Сибирь и Дальний Восток, пояснил эксперт.

Однако, как подчеркнул Иванов, Китай может себе позволить построить город и планово заселять его 20 лет, поскольку «населения для этого хватает». В КНР велико желание «огромного ущемленного в правах сельского населения стать горожанами» и повысить качество жизни, отметил в связи с этим эксперт.

То же самое нельзя сказать по отношению к России, указал урбанист. Из-за сокращения населения «стране неоткуда взять людей», которые готовы переехать на новое место жительства и тем самым поддержать проекты новых городов.

«Надежда на то, что идея новых городов станет новой стройкой БАМ, когда из средней полосы активные граждане потянутся осваивать новые территории, звучит нереалистично», – считает Иванов. Активное заселение малоосвоенных территорий по китайскому сценарию «возможно только в условиях административно-командного расселения, которое, я надеюсь, никогда не вернется в нашей стране», заключил он.

Ранее глава Минобороны РФ заявил о необходимости построить три-пять новых крупных городов в Сибири, чтобы дать мощный толчок развитию не только Сибирского региона, но и устойчивому развитию российской экономики в целом. По его замыслу, это будут научно-промышленные и экономические центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек на территориях с большими ресурсными возможностями. Шойгу предложил построить такие центры около Красноярска, Канска и еще в трех районах Сибири.

Москва, Наталья Петрова

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