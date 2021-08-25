Росстат назвал регионы-лидеры по оттоку населения

В 2020 году с наибольшим оттоком населения столкнулись регионы Дальнего Востока и Сибири. Среди субъектов, куда чаще всего из других частей страны переезжают россияне, стали южные края, близкие к крупным городам. Такие данные предоставил Росстат.

На Чукотке и в Магаданской области выявлен наибольший отток населения. Затем идут Коми, Мурманская область, Еврейская автономная область, Северная Осетия, Хабаровский край, Томская и Омская области, а также в Забайкалье, пишет РБК со ссылкой на данные статистики.

Чаще россияне переезжали с севера на юг и с востока на запад. В первой десятке регионов-лидеров по внутренней миграции оказались Севастополь, Ленинградская и Калининградская области, Адыгея, Московская область, Краснодарский край, Тюменская область, Ингушетия, Крым и Калужская область.

Наибольшее количество людей, сменивших регион в 2020 году, – в трудоспособном возрасте (то есть мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54). Их 2,4 млн, еще 0,7 млн – моложе трудоспособного возраста, 0,3 млн – старше. Чаще всего переезжают из региона в регион люди в возрасте от 30 до 34 лет, чуть реже – от 20 до 24 лет.

По словам демографа Алексея Ракша, в тенденции к внутренней миграции нет ничего нового, так как люди переезжают туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где больше возможностей для работы и выше зарплаты. Например, большое количество переезжающих в Адыгею объяснимо тем, что северо-западная часть республики граничит с бурно развивающимся Краснодаром, фактически становясь его агломерацией.

Приток населения заметен не в столицах, а в близлежащих регионах, где жизнь дешевле. «Растут не города, а ближайшие к ним области, то есть идет разрастание агломераций. Это глобальный тренд на продолжение субурбии; кроме того, люди привыкают, что они могут жить за городом и ездить оттуда на работу», – отметил Ракша.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.08.21

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