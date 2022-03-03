России предсказали жесточайший трехлетний кризис

Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек России жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине.

«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят «железный занавес» или не опустят? «Железный занавес» уже опустили. <…> Кризис минимум года на три жесточайший», – заявил бизнесмен, выступая на Красноярском экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»). «Умножайте кризис 1998 года минимум на три», – добавил он. По его мнению, через три недели станет понятно, что стало с государственными банками РФ в результате санкций.

Как отметил миллиардер, России предстоит «заново открывать этот занавес».

«Первый шаг – это мир. Второй шаг – честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно, важно поднять население», – полагает Дерипаска.

В качестве основной антикризисной меры он предложил залить экономику деньгами. «Малый и средний бизнес, ипотека, все вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства – это все нужно профинансировать. Иначе залетим на минус 20% ВВП, мы же экспериментировали с этим в 1990-е годы», – отметил бизнесмен.

Кроме того, Дерипаска вновь предложил перенести столицу России в Сибирь и развивать инфраструктуру Восточной Сибири, объяснив это интересами страны в Азии.

«Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она (столица – прим. ред.) будет находиться в Новосибирске, Красноярске», – сказал миллиардер, отметив, что «здесь рядом экономика – $18 трлн в этом году только в Китае».

А про Запад, по его мнению, нужно забыть.

«Если вы прибросите все остальные цифры – это (Азия – прим.ред.) гораздо больше Европы, с другим динамизмом. Вот эта наша упертость на Запад – ну не хотят они нас, надо забыть уже», – заключил Дерипаска.

Как сообщал «Новый День», ранее бизнесмен критически оценил действия правительства и Центробанка РФ после решения о повышении ключевой ставки до 20% и введении обязательной продажи 80% валютной выручки экспортерами. Дерипаска подчеркнул, что нужно изменить экономическую политику в условиях кризиса.

До этого бизнесмен неоднократно критиковал Банк России в связи с предыдущими повышениями ключевой ставки, подчеркивая, что такие решения негативно отражаются на экономике РФ.

Красноярск, Наталья Петрова

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