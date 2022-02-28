«Нужно заканчивать весь этот госкапитализм»: российский миллиардер оценил антикризисные меры ЦБ и правительства

Российский миллиардер Олег Дерипаска критически оценил действия правительства и Банка России после решения о повышении ключевой ставки до 20% и введении обязательной продажи 80% валютной выручки экспортерами. Об этом бизнесмен заявил в своем телеграм-канале, подчеркнув, что необходимо изменить экономическую политику в условиях кризиса.

«Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) – это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев», – подчеркнул Дерипаска.

Telegram: Публикация в телеграм

Telegram: Публикация в телеграм

Как считает миллиардер, необходимо изменение экономической политики. «Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», – заявил Дерипаска.

Ранее бизнесмен неоднократно критиковал Банк России в связи с предыдущими повышениями ключевой ставки, подчеркивая, что такие решения негативно отражаются на экономике РФ. «Причина отказа ЦБ от любой попытки восстановления национального экономического суверенитета является полнейшей загадкой для всех в мире! Хотя это непосредственно укладывается в их обязанности по закону о ЦБ РФ, за исполнением которого должны следить и Госдума, и Совфед», – отмечал он.

Москва, Светлана Антонова

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