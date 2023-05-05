Очень тревожные факторы: 2023 год может стать самым жарким в истории

2023 год с вероятностью более 50% может стать самым теплым в истории наблюдений на фоне рекордно жарких последних восьми лет. Как сегодня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, изменение климата грозит закислением океана, что повлечет исчезновение представителей флоры и фауны.

Синоптик обратил внимание на очень тревожные факторы, которые были представлены в докладе Всемирной метеорологической организации и ряда других международных структур. «Оказывается, последние 8 лет с 2015 по 2022 год были самыми теплыми за весь период наблюдений… Это уже характеристика, что глобальное потепление существует безусловно… Средняя потеря толщины эталонных ледников только за один год – с октября 21-го года по октябрь 22-го года превысила 1,3 метра. Это колоссальная величина», – подчеркнул он.

«Европейские Альпы побили рекорд по таянию ледников. В Швейцарии только за этот год потеряно 6% объема ледников. Только за один год! За период с 2001-го по 22-й год 1/3 объема ледников. Это очень тревожный фактор… В Антарктике в прошлом году зафиксирован рекордно низкий показатель ледниковой площади. До этого Антарктика была более-менее спокойным регионом», – пояснил Вильфанд.

«Если температура повысится на 5-5,5 градусов, то примерно 70% пляжей исчезнут. И исчезнут островные государства на экваторе», – подчеркнул он.

При этом синоптик отметил, что таяние ледников – это результат увеличения парниковых газов в атмосфере. «90% обусловленного антропогенной деятельностью, поглощается океаном. 89%, если быть более точным. И в прошлом году теплоемкость океана была рекордно высокая. Но одновременно происходит процесс закисления океана, уменьшения показателя РН, и это очень тревожный фактор, потому что разнообразие биопродуктов очень существенно зависит от температуры, в каждом регионе океана оно свое… что грозит потерей видов флоры и фауны», – подчеркнул он.

«С большой степенью вероятности можно ожидать, что в конце года будет потепление. И это будет способствовать тому, что нынешний год вырвется в лидеры… Он начался как умеренный год, среднеянварская аномалия составляла примерно +0,9. И уже за три месяца температура повысилась более чем на 1 градус, и он (2023 год) уже вышел на 4 место… С вероятность, превышающей 50%, год будет рекордно теплым, с вероятностью 99% войдет в пятерку самых теплых», – заключил Вильфанд.

Москва, Мария Соколова

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