Немецкую компанию заподозрили в перевозке российского угля в обход санкций

Судоходная компания Oldendorff Carriers попала под подозрение в перевозке российского угля в обход санкций Евросоюза. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Речь идет о грузовом судне Pia Oldendorff длиной 255 метров, которое ходит под флагом Либерии, но принадлежит немецкой судоходной компании из Любека. Прокуратура начала расследование, чтобы выяснить, мог ли судовладелец нарушить эмбарго, введенное ЕС в отношении России.

Есть сведения, что судно пришвартовалось в российском балтийском порту Усть-Луга 11 августа, через день после вступления в силу ограничений, и приняло на борт 105 тысяч тонн угля, а затем отправилось в турецкий средиземноморский порт Искендерун.

Сама компания не видит нарушений, так как порт назначения Искендерун не входит в ЕС, а значит рейс Pia Oldendorff не мог попасть под санкции. «Мы хотели бы отметить, что строго придерживаемся всех юридически обязательных норм, которые имеют к нам отношение, включая европейские санкционные нормы», – прокомментировал представитель компании.

В свою очередь Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля считает, что запрет также включает перевозку российских грузов в третьи страны за пределами ЕС. При этом не имеет значения, под каким флагом ходит судно, поскольку положения эмбарго должны соблюдаться лицами, являющимися гражданами государства-члена ЕС, или компаниями, созданными в соответствии с законодательством Евросоюза.

Берлин, Зоя Осколкова

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