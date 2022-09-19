Bloomberg узнал о рекордно низких запасах кофе в Бразилии

Запасы кофе в Бразилии к марту достигнут исторического минимума, предупредил глава Национального совета по кофе Силас Бразилейро. Запасы на складах под контролем американской биржи ICE Futures уже достигли минимальной отметки за 23 года.

Для покрытия спроса на кофе Бразилии как крупнейшему мировому поставщику нужен комфортный уроень запасов в 9-12 млн мешков по 60 кг в каждом. Весной на складах может остаться только семь миллионов мешков. Этих запасов может не хватить, чтобы удовлетворить спрос на кофе даже при условии, что урожай в новом году будет хорошим, пишет Bloomberg.

По данным аналитиков, засуха в Бразилии усилится в ближайшие месяцы. Второй по величине поставщик кофе – Колумбия в то же время будет страдать от переизбытка дождей, что плохо скажется на урожае.

На этом фоне мировой спрос на кофе растет, а вместе с ним и цены. Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке подорожали на 11% в годовом исчислении, подсчитал исследовательский центр hEDGEpoint Global Markets. По их мнению, цены еще не достигли своего пика.

В конце августа кофе подорожал до максимума за два месяца: фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов поднимались выше 2,3 доллара за фунт.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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