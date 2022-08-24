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Среда, 24 августа 2022, 16:25 мск

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Цены на кофе растут из-за засухи в Бразилии

Кофе подорожал до максимума за два месяца из-за засушливой погоды в Бразилии. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит Trading Economics.

В первые с 22 июня фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов поднимались выше 2,3 доллара за фунт.

Дело в том, что в Бразилии – крупнейшем производителе кофе в мире – установилась засушливая погода. В штате Минас-Жерайс за последнюю неделю не выпало ни капли осадков, сообщило метеорологическое агентство Somar Meteorologia. Тогда как на регион приходится около трети объемов арабики, производимой в стране. Специалисты считают, что низкий уровень осадков сохранится в Бразилии до конца года.

В то же время запасы кофе на складах, которые отслеживает ICE, снизились до минимума за последние 20 лет. Объем начал увеличиваться лишь в последнюю неделю и на данный момент составляет 627 750 мешков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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