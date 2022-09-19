В ФРГ почти половине больниц грозит банкротство из-за инфляции

Порядка 40% немецких больниц оказались на грани банкротства из-за высокой инфляции. Ожидается, что только счета за электроэнергию в 2023 году вырастут на четыре миллиарда евро, пишет Bild.

40% больниц всерьез опасаются банкротства, следует из данных экспресс-опроса Федерации больниц Германии. Директор организации Джеральд Гасс заявил, что расходы медучреждений в следующем году вырастут как минимум на девять миллиардов, четыре из которых – оплата счетов за электричество.

При таких тратах больничных фондов не хватит на зарплату сотрудникам. Федерация передала данные в Минздрав ФРГ, и призвала власти немедленно искать пути решения проблемы.

Уже по итогам мая инфляция в ФРГ в годовом выражении составила 7,9%. В последний раз показатель был таким же высоким зимой 1973-1974 годов, во время нефтяного кризиса.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»