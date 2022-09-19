В Европе резко подорожал хлеб

Цены на хлебобулочные изделия резко подскочили в странах Европы. В Венгрии в августе хлеб подорожал на 66%, следует из данных статистического управления Евросоюза.

Средняя цена в августе выросла на 18% в годовом выражении. При том, в прошлом августе хлеб также подорожал по сравнению с августом 2020 года – на 3%. Евростат отметил, что цены на хлебобулочные изделия, овощи и масло увеличились в связи с конфликтом на Украине.

Заметнее всего цены выросли в Венгрии – на 66%, в Литве – 33%, Эстонии – 32%, Словакии – 32%. Меньше всего хлеб подорожал во Франции – на 8%, Нидерландах и Люксембурге – на 10%.

Напомним, специалисты отметили, что хлеб в Европе дорожает не только из-за роста цен на муку, но и подорожания электричества и газа для работы печей.

Брюссель, Наталья Рязанова

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