СМИ: Крупнейший турецкий частный банк прекратил обслуживать карты «Мир»

Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi в понедельник, 19 сентября, приостановил работу с российской платежной системой «Мир», – сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал Halk TV.

По информации телеканала, решение о прекращении работы с российской платежной системой было принято после заявлений минфина США о возможных санкциях против зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты «Мир».

Следует напомнить, что в четверг на прошлой неделе в минфине США заявили, что готовы вводить санкции за поддержку попыток России расширить использование платежной системы «Мир» за пределами страны. При этом гендиректор российской национальной системы платежных карт Владимир Комлев был внесен в санкционный список США.

Анкара, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»