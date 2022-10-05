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Среда, 5 октября 2022, 08:27 мск

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Турция предложила свою систему платежей вместо российского «Мира»

Турция предложила использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy. Об этом пишет газета Aydinlik со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, Центральные банки России и Турции проводят плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP.

Глава турецкого ЦБ Шахап Кавчиоглу, который поддерживает идею взаиморасчетов в национальных валютах, выступил инициатором. В том случае, если Банк России и кредитные организации РФ внедрят турецкую платежную систему Troy или откроют счет в турецких банках, работающих в России, то граждане РФ смогут совершать покупки по таким картам в Турции.

Платежная система Troy была запущена в 2016 году для увеличения объемов безналичных транзакций в Турции. По данным на март 2022 года, в обращении находились более 12 млн пластиковых карт Troy.

Как сообщал «Новый День», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству проработать замену для российской платежной системы совместно с российскими коллегами. Ряд турецких отелей и банков отказались работать с системой «Мир» под давлением угроз Запада новыми санкциями.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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