«Удар по туризму»: в Турции признали последствия отказа от системы «Мир»

Отказ турецких банков проводить операции в российской платежной системе «Мир» приведет к серьезным последствиям для сфер торговли и туризма, пишет газета Yenicağ.

Первыми от использования системы «Мир» отказались два частных банка Турции İşbank и DenizBan и ряд отелей. Позже Halkbank, Ziraat Bank и Vakiflar Bank тоже предпочли выйти из российской системы по давлением санкционных угроз со стороны США, рассказал изданию высокопоставленный турецкий чиновник.

Потеря одного из способов оплаты может сказаться на доходах туристической отрасли Турции, считает газета.

«Это нанесет серьезный удар по торговле и туризму с Россией. А также скажется по ситуации с денежными переводами в РФ», – пишет Yenicağ.

Турция намерена вместе с Россией найти альтернативу платежной системе «Мир». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству проработать этот вопрос совместно с российскими коллегами.

Анкара, Наталья Рязанова

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